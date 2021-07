Caos in Tunisia, il Presidente 'silura' il premier e sospende il Parlamento (Di lunedì 26 luglio 2021) Tensione alle stelle nel paese. Migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro la gestione dell'emergenza sanitaria. Il partito islamista al governo accusa: 'è un colpo di Stato'. Il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tensione alle stelle nel paese. Migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro la gestione dell'emergenza sanitaria. Il partito islamista al governo accusa: 'è un colpo di Stato'. Il ...

Advertising

Corriere : Tunisia nel caos, destituito il premier e sospeso il parlamento: «Misure per salvare il Paese» - andrewsword2 : RT @Corriere: Tunisia nel caos, destituito il premier e sospeso il parlamento: «Misure per salvare il Paese» - akhetaton11 : RT @Corriere: Tunisia nel caos, destituito il premier e sospeso il parlamento: «Misure per salvare i... - Ulisseperso861 : RT @Corriere: Tunisia nel caos, destituito il premier e sospeso il parlamento: «Misure per salvare il Paese» - AloiseAndrea : RT @Corriere: Tunisia nel caos, destituito il premier e sospeso il parlamento: «Misure per salvare il Paese» -