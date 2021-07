Caos in Tunisia, il presidente Saïed rimuove premier, ministri e sospende il Parlamento. Assemblea: “Decisioni nulle, è un golpe” (Di lunedì 26 luglio 2021) Parlamento sospeso per 30 giorni, revocata l’immunità dei suoi componenti e dimissioni forzate del primo ministro Hichem Mechichi e di alcuni suoi ministri. La mossa a sorpresa del presidente della Repubblica, Kaïs Saïed, getta nel Caos la Tunisia ma il capo dello Stato assicura che “non si tratta di un colpo di Stato” e di aver agito nei limiti della Costituzione del Paese. “Ho deciso di assumere il potere esecutivo con l’aiuto di un capo di governo che nominerò io stesso – ha detto Saïed in un intervento alla tv di Stato – Secondo la Costituzione, ho adottato le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)sospeso per 30 giorni, revocata l’immunità dei suoi componenti e dimissioni forzate del primo ministro Hichem Mechichi e di alcuni suoi. La mossa a sorpresa deldella Repubblica, Kaïs, getta nellama il capo dello Stato assicura che “non si tratta di un colpo di Stato” e di aver agito nei limiti della Costituzione del Paese. “Ho deciso di assumere il potere esecutivo con l’aiuto di un capo di governo che nominerò io stesso – ha dettoin un intervento alla tv di Stato – Secondo la Costituzione, ho adottato le ...

