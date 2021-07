Caos in Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e congela il parlamento. Chiusa anche la sede di Al Jazeera – Il video (Di lunedì 26 luglio 2021) È sempre più Caos in Tunisia, dove il presidente Kais Saied, ha sospeso per un mese il parlamento e licenziato il premier Hichem Mechichi. La decisione di Saied ha scatenato manifestazioni spontanee per le strade con caroselli di auto e scene di giubilo. Nel 64esimo anniversario della nascita della Repubblica tunisina, migliaia di persone avevano protestato contro il governo di Mechichi e la gestione della pandemia di Coronavirus, con la folla che chiedeva a gran voce lo scioglimento del parlamento. In un messaggio video ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) È sempre piùin, dove ilKais, ha sospeso per un mese ilto ilHichem Mechichi. La decisione diha scatenato manifestazioni spontanee per le strade con caroselli di auto e scene di giubilo. Nel 64esimo anniversario della nascita della Repubblica tunisina, migliaia di persone avevano protestato contro il governo di Mechichi e la gestione della pandemia di Coronavirus, con la folla che chiedeva a gran voce lo scioglimento del. In un messaggio...

