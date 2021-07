Caos in Tunisia, clima da colpo di Stato: il presidente Saied sospende il Parlamento e licenzia il premier – Il video (Di lunedì 26 luglio 2021) È scoppiato il Caos in Tunisia, dove il presidente Kais Saied ha sospeso per un mese il Parlamento e licenziato il premier Hichem Mechichi, alla fine di una giornata di proteste in diverse città contro il governo. La decisione di Saied ha scatenato manifestazioni spontanee per le strade con caroselli di auto e scene di giubilo. Nel 64mo anniversario della nascita della Repubblica tunisina, migliaia di persone avevano proteStato contro il governo di Mechichi e la gestione della pandemia di Coronavirus, con la folla che chiedeva a gran voce ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) È scoppiato ilin, dove ilKaisha sospeso per un mese ilto ilHichem Mechichi, alla fine di una giornata di proteste in diverse città contro il governo. La decisione diha scatenato manifestazioni spontanee per le strade con caroselli di auto e scene di giubilo. Nel 64mo anniversario della nascita della Repubblica tunisina, migliaia di persone avevano protecontro il governo di Mechichi e la gestione della pandemia di Coronavirus, con la folla che chiedeva a gran voce ...

Advertising

SandorDD : RT @MrsIngr: Tunisia nel caos, pessima notizia per l’Italia l’Italia è primo fornitore del Paese Nord Africano con una quota di mercato de… - RadioItaliaIRIB : Tunisia in caos: presidente sospende parlamento e licenzia premier - marcellotrenord : RT @MediasetTgcom24: Caos in Tunisia, presidente Saied: 'Non è un colpo di Stato' #Tunisia - MediasetTgcom24 : Caos in Tunisia, presidente Saied: 'Non è un colpo di Stato' #Tunisia - Capobianco2005C : RT @AntonellaNapoli: #Tunisia nel caos dopo le proteste delle ultime settimane contro il governo. La mossa del presidente #kais_saied non s… -