Cantiere lungo il Viale degli Atlantici, i dubbi di De Bellis e Porcaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Serafino De Bellis e Giuseppe Porcaro in merito al Cantiere di Viale degli Atlantici. “Cantiere si, Cantiere no. E’ quasi un anno, ormai, che, a partire dal Viale degli Atlantici – angolo Viale Martiri d’Ungheria – e su su passando per la Pacevecchia e fino al bivio per Perrillo, esisterebbe un Cantiere, almeno a voler dar retta al cartello ivi posizionato che ne segna l’inizio. Un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Serafino Dee Giuseppein merito aldi. “si,no. E’ quasi un anno, ormai, che, a partire dal– angoloMartiri d’Ungheria – e su su passando per la Pacevecchia e fino al bivio per Perrillo, esisterebbe un, almeno a voler dar retta al cartello ivi posizionato che ne segna l’inizio. Un ...

