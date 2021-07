Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: cancellate anche le gare di martedì 27! Il nuovo programma (Di lunedì 26 luglio 2021) Ancora cambiamenti nel programma olimpico del Canottaggio: arriva la cancellazione delle gare previste martedì 27 luglio, e così a cascata variano anche i programmi di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30, con sabato 31 che resta giorno di riserva. Il maltempo previsto ha fatto sì che le Finali A del quattro di coppia senior maschile e femminile e le Semifinali A/B maschili e femminili di doppio pesi leggeri e due senza senior si svolgano mercoledì 28 luglio e non martedì 27, e che le Semifinali A/B del singolo senior maschile si svolgano giovedì 29 e non mercoledì 28. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Ancora cambiamenti nelolimpico del: arriva la cancellazione dellepreviste27 luglio, e così a cascata varianoi programmi di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30, con sabato 31 che resta giorno di riserva. Il maltempo previsto ha fatto sì che le Finali A del quattro di coppia senior maschile e femminile e le Semifinali A/B maschili e femminili di doppio pesi leggeri e due senza senior si svolgano mercoledì 28 luglio e non27, e che le Semifinali A/B del singolo senior maschile si svolgano giovedì 29 e non mercoledì 28. Foto: LaPresse

