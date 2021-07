Camorra | sequestri per 20 milioni di euro a un “colletto bianco” del clan Mallardo VIDEO

(Di lunedì 26 luglio 2021) GdF Napoli: in corso tra Campania e Laziodi beni per oltre 20dinei confronti del commercialista del. Dalle prime ore dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, all’esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo, tra le regioni Campania e Lazio,per

Ultime Notizie dalla rete : Camorra sequestri

Beni per oltre 20 milioni di euro, riconducibili ad A.A., un commercialista 52enne ritenuto vicino al clan camorristico dei Mallardo, sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. Il 17 settembre ...Un piccolo impero composto da fabbricati, terreni e quote societarie, Ma anche autovetture di lusso e numerosi conti correnti. Tutto finito sotto sequestro, in una operazione della Guardia di Finanza, ...