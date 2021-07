Camorra | clan Mallardo | sequestrati 20 milioni al commercialista

(Di lunedì 26 luglio 2021), alla Guardia di Finanza sequestra beni tra Campania e Lazio: prefabbricati, terreni e rapporti finanziari Getty ImagesDalle prime ore di oggi la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli ha eseguito una grande operazione tra la Campania e il Lazio. In una nota le Fiamme gialle hanno fatto sapere che all’esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sono stati sequestri beni per oltre 20di euro nei confronti deldelcamorristico. I beni sottoposti a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Camorra clan

La Repubblica

Beni per oltre 20 milioni di euro , riconducibili a un commercialista ritenuto vicino alcamorristico dei Mallardo , sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale ...L'antefatto e il dibattimento Luciano Donadio, numero uno dell'omonimodel litorale veneziano secondo l'accusa, seguì dal suo ufficio ad Eraclea 'assieme al nipote Antonio Puoti, le fasi della ...Beni per oltre 20 milioni di euro, riconducibili a un commercialista ritenuto vicino al clan camorristico dei Mallardo, sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. (ANSA) ...Beni per oltre 20 milioni di euro, riconducibili a un commercialista ritenuto vicino al clan camorristico dei Mallardo, sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. I finanzieri del Comando Provi ...