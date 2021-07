Camorra, beni per 20 mln sequestrati al commercialista del clan (Di lunedì 26 luglio 2021) beni per oltre 20 milioni di euro, riconducibili a un commercialista ritenuto vicino al clan camorristico dei Mallardo, sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno apponendo sigilli – tra le province di Napoli, Caserta, Frosinone e Latina – a un centinaio di beni tra fabbricati, terreni, quote societarie, autovetture, nonché numerosi rapporti finanziari. Il commercialista è Alfredo Aprovitola, 52 anni. Il 17 settembre dello scorso anno è stato condannato in primo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021)per oltre 20 milioni di euro, riconducibili a unritenuto vicino alcamorristico dei Mallardo, sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno apponendo sigilli – tra le province di Napoli, Caserta, Frosinone e Latina – a un centinaio ditra fabbricati, terreni, quote societarie, autovetture, nonché numerosi rapporti finanziari. Ilè Alfredo Aprovitola, 52 anni. Il 17 settembre dello scorso anno è stato condannato in primo ...

Advertising

Mariano_Amelio : @SkyTG24 La camorra ha talmente tanti soldi che non sanno come mascherarli Si arriva persino a intestare 20m di be… - zazoomblog : Camorra sequestro beni per 20 mln a commercialista clan: sigilli a fabbricati e terreni - #Camorra #sequestro… - Aldebaran_4 : Camorra, sequestrati beni per oltre 20 milioni tra Campania e Lazio E' troppo chiedere ora un processo rapido e sen… - alcinx : RT @SkyTG24: Camorra, sequestrati beni per oltre 20 milioni tra Campania e Lazio - anteprima24 : ** #Camorra, sequestro beni per 20 mln a commercialista clan: sigilli a fabbricati e terreni **… -