CAMBIO AI VERTICI DI SKY: ANDREA DUILIO (VODAFONE) È IL NUOVO AD (Di lunedì 26 luglio 2021) ANDREA DUILIO è il NUOVO amministratore delegato di Sky Italia. DUILIO assumerà l’incarico a partire dal 6 settembre 2021, subentrando a Stephen van Rooyen, CEO UK & Europe di Sky (Ansa). “Sono lieto di dare il benvenuto a ANDREA DUILIO come NUOVO AD di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui nell’attuazione dei nostri ambiziosi piani di sviluppo. L’esperienza maturata da DUILIO darà un’importante spinta al processo di innovazione e di crescita di Sky Italia, completando la transizione verso un modello operativo più snello e integrato con il ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 26 luglio 2021)è ilamministratore delegato di Sky Italia.assumerà l’incarico a partire dal 6 settembre 2021, subentrando a Stephen van Rooyen, CEO UK & Europe di Sky (Ansa). “Sono lieto di dare il benvenuto acomeAD di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui nell’attuazione dei nostri ambiziosi piani di sviluppo. L’esperienza maturata dadarà un’importante spinta al processo di innovazione e di crescita di Sky Italia, completando la transizione verso un modello operativo più snello e integrato con il ...

