Calciomercato Spezia: incontro con il Milan per Pobega. I dettagli (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi pomeriggio c’è stato un incontro a Casa Milan tra il club rossonero e lo Spezia. Si discute di Pobega Oggi pomeriggio c’è stato un incontro tra Milan e Spezia nella sede del club rossonero. A Casa Milan si è infatti presentato Riccardo Pecini, uomo mercato del club ligure. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli Aquilotti avrebbero chiesto informazioni circa un ritorno di Tommaso Pobega. I rossoneri per il centrocampista non hanno intenzione di scendere sotto i 12 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi pomeriggio c’è stato una Casatra il club rossonero e lo. Si discute diOggi pomeriggio c’è stato untranella sede del club rossonero. A Casasi è infatti presentato Riccardo Pecini, uomo mercato del club ligure. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli Aquilotti avrebbero chiesto informazioni circa un ritorno di Tommaso. I rossoneri per il centrocampista non hanno intenzione di scendere sotto i 12 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

