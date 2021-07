Calciomercato Roma: blitz dalla Ligue 1 per Olsen. La situazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Calciomercato Roma: il Rennes si è fatto avanti per Robin Olsen. Il portiere svedese è sulla lista dei partenti Robin Olsen lascerà la Roma durante la sessione estiva di Calciomercato, come testimoniato anche dalla volontà di José Mourinho di affidare i pali della porta giallorossa a Rui Patricio. Come riportato da Sky Sport, lo svedese classe ’90 è finito nel mirino del Rennes. I contatti tra le società sono stati avviati, si studia formula e cifre del trasferimento in Ligue 1. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021): il Rennes si è fatto avanti per Robin. Il portiere svedese è sulla lista dei partenti Robinlascerà ladurante la sessione estiva di, come testimoniato anchevolontà di José Mourinho di affidare i pali della porta giallorossa a Rui Patricio. Come riportato da Sky Sport, lo svedese classe ’90 è finito nel mirino del Rennes. I contatti tra le società sono stati avviati, si studia formula e cifre del trasferimento in1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

