Calciomercato Milan – Vivo l’interesse per l’austriaco Sabitzer (Di lunedì 26 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer, in scadenza di contratto con il Lipsia, resta sulla lista della spesa rossonera Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Le ultime news suldel: Marcel, in scadenza di contratto con il Lipsia, resta sulla lista della spesa rossonera

