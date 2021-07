Calciomercato Milan – Odriozola sempre più lontano: il motivo (Di lunedì 26 luglio 2021) Alvaro Odriozola interessa al Milan in questo Calciomercato, ma potrebbe rimanere al Real Madrid. Ecco svelato il motivo di tale decisione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Alvarointeressa alin questo, ma potrebbe rimanere al Real Madrid. Ecco svelato ildi tale decisione

Advertising

SkySport : Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié… - DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - SkySport : Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho… - MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? -