Calciomercato Inter, Lautaro ancora nei radar dell’Atletico Madrid (Di lunedì 26 luglio 2021) Calciomercato Inter, i colchoneros ancora Interessati all’acquisto di Lautaro Martinez: il punto sulla situazione L’Atletico Madrid è sempre dietro l’angolo per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è uno dei sogni dei Colchoneros è sarebbero pronti a partire all’assalto nel 2022. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club della capitale spagnola tenterà l’affondo il prossimo anno nel caso in cui il Toro non dovesse rinnovare il suo contratto con i nerazzurri attualmente in scadenza nel 2023. Tentare il colpo questa estate, invece, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021), i colchonerosessati all’acquisto diMartinez: il punto sulla situazione L’Atleticoè sempre dietro l’angolo perMartinez. L’attaccante dell’è uno dei sogni dei Colchoneros è sarebbero pronti a partire all’assalto nel 2022. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club della capitale spagnola tenterà l’affondo il prossimo anno nel caso in cui il Toro non dovesse rinnovare il suo contratto con i nerazzurri attualmente in scadenza nel 2023. Tentare il colpo questa estate, invece, ...

Advertising

Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - interchannel_ic : #Calciomercato #InterWomen #UFFICIALE - L’ #Inter comunica l'arrivo in nerazzurro di Carlotta #Cartelli. Il portier… - FI69interista : @Inter Occasione anche per effettuare operazioni di #Calciomercato ... #Inter #crotone #InterPreSeason #amala #ForzaInter -