Calciomercato, il Torino mette gli occhi su Ounas: la situazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Adam Ounas, attaccante del Napoli, sarebbe finito nel mirino del Torino Il Torino avrebbe manifestato interesse per Adam Ounas, attaccante del Napoli. Il giocatore franco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 luglio 2021) Adam, attaccante del Napoli, sarebbe finito nel mirino delIlavrebbe manifestato interesse per Adam, attaccante del Napoli. Il giocatore franco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @CorriereGranata: ?????? #Torino su Thibo #Baeten, attaccante classe 2002, in forza al NEC Nijmegen. Ex giovanili Bruges, su di lui c’era a… - Cucciolina96251 : RT @ToroGoal: ??#Torino molto interessato al giovane attaccante belga classe 2002 Thibo #Baeten. Agenti del ragazzo a Torino per trovare l’… - Robertoro80 : RT @ToroGoal: ??#Torino molto interessato al giovane attaccante belga classe 2002 Thibo #Baeten. Agenti del ragazzo a Torino per trovare l’… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??#Torino molto interessato al giovane attaccante belga classe 2002 Thibo #Baeten. Agenti del ragazzo a Torino per trovare l’… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ?????? #Torino su Thibo #Baeten, attaccante classe 2002, in forza al NEC Nijmegen. Ex giovanili Bruges, su di lui c’era a… -