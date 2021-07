Calcio: Lukic, ‘l’anno scorso ho pagato il Covid, non sono riuscito a tornare come prima’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. – (Adnkronos) – “E’ il quinto anno, mi sento a casa. Ogni anno cerco di fare il meglio possibile: l’anno scorso sono partito bene, poi il Covid mi ha fermato un po’ di settimane e non riuscito a tornare come prima”. Lo dice il centrocampista del Torino Sasa Lukic in conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina di Val Gardena. “Ora sto lavorando al massimo -aggiunge Lukic-. Spero di fare una bella stagione, io e tutta la squadra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. – (Adnkronos) – “E’ il quinto anno, mi sento a casa. Ogni anno cerco di fare il meglio possibile: l’annopartito bene, poi ilmi ha fermato un po’ di settimane e nonprima”. Lo dice il centrocampista del Torino Sasain conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina di Val Gardena. “Ora sto lavorando al massimo -aggiunge-. Spero di fare una bella stagione, io e tutta la squadra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

