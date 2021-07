Calcio: altro colpo per il Manchester United, arriva Varane dal Real Madrid (Di lunedì 26 luglio 2021) Manchester, 26 lug. -(Adnkronos) – altro colpo in entrata per il Manchester United, che si prepara ad accogliere Raphael Varane. Secondo Sky Sport la trattativa è ormai chiusa con i Red Devils che hanno trovato l’accordo totale con il Real Madrid per il trasferimento del difensore francese classe 1993. Operazione da 50 milioni di euro, per il centrale è pronto un contratto quinquennale. Entro la giornata di mercoledì 28 luglio Varane sarà a Manchester per la sua prima giornata inglese, effettuerà le visite mediche e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021), 26 lug. -(Adnkronos) –in entrata per il, che si prepara ad accogliere Raphael. Secondo Sky Sport la trattativa è ormai chiusa con i Red Devils che hanno trovato l’accordo totale con ilper il trasferimento del difensore francese classe 1993. Operazione da 50 milioni di euro, per il centrale è pronto un contratto quinquennale. Entro la giornata di mercoledì 28 lugliosarà aper la sua prima giornata inglese, effettuerà le visite mediche e ...

