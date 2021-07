Calabria: servono una nuova narrazione e un pensiero strategico. Intervista al Presidente del gruppo editoriale Rubettino (Di lunedì 26 luglio 2021) Ospite della rubrica Il punto a Mezzogiorno, Florindo Rubbettino, Presidente dell’omonimo gruppo editoriale fondato nel 1972 da suo padre a Soveria Mannelli, un piccolo paese della Calabria tra Catanzaro e Cosenza. La sede regionale calabrese dell’Eurispes ha recentemente segnalato il problema dell’abbandono scolastico e dello spopolamento che interessa soprattutto le aree interne della nostra Regione. Che cosa ne pensa e cosa suggerisce per invertire una tendenza che sta assumendo, sempre più, connotati drammatici? Quello di cui parliamo è un processo di lungo termine, che si è potuto osservare in Italia già dagli anni ... Leggi su leurispes (Di lunedì 26 luglio 2021) Ospite della rubrica Il punto a Mezzogiorno, Florindo Rubbettino,dell’omonimofondato nel 1972 da suo padre a Soveria Mannelli, un piccolo paese dellatra Catanzaro e Cosenza. La sede regionale calabrese dell’Eurispes ha recentemente segnalato il problema dell’abbandono scolastico e dello spopolamento che interessa soprattutto le aree interne della nostra Regione. Che cosa ne pensa e cosa suggerisce per invertire una tendenza che sta assumendo, sempre più, connotati drammatici? Quello di cui parliamo è un processo di lungo termine, che si è potuto osservare in Italia già dagli anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Calabria servono Enrico Letta vuole un patto di maggioranza contro i No Vax In questi giorni ho battuto la Calabria da Nord a Sud con la nostra candidata presidente Amalia ... Servono regole coordinate con l'Europa, perché nei mesi scorsi ogni Paese ha fatto per conto suo e ...

Melito Porto Salvo: muro e sottopassi stazione ferroviaria, Ancadic 'da anni si gioca con la vita delle persone' ...crollo avvenuto il 30 luglio scorso del tetto dell'Auditorium "Nicola Calipari" di Reggio Calabria ... Il caso non è sempre benevolo e a quanto pare gli insegnamenti non sempre servono. Non si può ...

Calabria: una nuova narrazione e un pensiero strategico L'Eurispes.it SANITÀ DELLA CALABRIA SENZA SPERANZA Tempo di lettura 4 Minuti. Ministro Speranza, gli alibi sono finiti, il colpevole dell’aggravarsi delle condizioni della sanità in Calabria è lei e non altri. Tocca a lei non ...

Depurazione in Calabria, l’allarme di Goletta Verde: «Gestione criminale» Su 24 siti controllati fra spiagge e fiumi i volontari di Legambiente ne hanno riscontrato nove inquinati. Il direttore scientifico di Arpacal: «Collaboriamo con le associazioni» ...

