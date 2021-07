Burioni-Codacons, Ordine medici: “Sanzioni non sono processi di piazza” (Di lunedì 26 luglio 2021) “I procedimenti disciplinari sono il punto più alto dell’attività ordinistica e non possono diventare processi di piazza, con una sentenza richiesta a gran voce con un mail bombing, attraverso i social e neppure con un esposto. Invitiamo tutte le parti ad abbassare i toni e a riportarli all’interno di un dibattito civile e democratico”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, intervenendo sulla scelta del del Codacons di denunciare il virologo Roberto Burioni, chiedendone la radiazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) “I procedimenti disciplinariil punto più alto dell’attività ordinistica e non posdiventaredi, con una sentenza richiesta a gran voce con un mail bombing, attraverso i social e neppure con un esposto. Invitiamo tutte le parti ad abbassare i toni e a riportarli all’interno di un dibattito civile e democratico”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei, intervenendo sulla scelta del deldi denunciare il virologo Roberto, chiedendone la radiazione ...

