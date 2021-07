Brooklyn: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 26 luglio 2021) Brooklyn: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1 Questa sera, lunedì 26 luglio 2021, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda il film Brooklyn, adattamento del romanzo omonimo di Colm Toibin diretto nel 2015 da John Crowley. Protagonisti della pellicola sono Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent e Julie Walters. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere il film Brooklyn? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama Il film in onda su Rai 1 racconta la storia molto toccante di Eilis Lacey (Saoirse ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021): trama, cast, trailer e streaming delsu Rai 1 Questa sera, lunedì 26 luglio 2021, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda il, adattamento del romanzo omonimo di Colm Toibin diretto nel 2015 da John Crowley. Protagonisti della pellicola sono Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent e Julie Walters. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere il? Eccoche c’è da. Trama Ilin onda su Rai 1 racconta la storia molto toccante di Eilis Lacey (Saoirse ...

