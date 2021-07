Borsa: Wall Street apre negativa, Dj - 0,20%, Nasdaq - 0,14% (Di lunedì 26 luglio 2021) Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,20% a 34.991,13 punti, il Nasdaq cede lo 0,14% a 14.816,97 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 4.407,12 punti. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 luglio 2021)in calo. Il Dow Jones perde lo 0,20% a 34.991,13 punti, ilcede lo 0,14% a 14.816,97 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 4.407,12 punti. .

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano controcorrente rispetto a Europa e Wall Street: Indice Ftse Mib +0,42%, brilla Tenaris, bene risparmi… - MaurizioZara1 : @GiovaQuez Come cazzo si fa ad essere cosi obnubilati da non capire che China e usa si stanno sparendo il mondo a s… - directasim : SpaceX, una delle private company più famose e seguite al mondo, potrebbe presto cambiare la sua rotta e puntare ve… - SimoneMarchior2 : @BonomiAllegra @JackFra9 @GAngrilli La maggior parte delle imprese cinesi sono quotate in borsa americana 'quelle c… - StampaFin : Wall Street in positivo con le trimestrali che spingono gli indici I titoli tecnologici guidano i rialzi sulla Bors… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall Borsa: Milano controcorrente rispetto a Europa e Wall Street Piazza Affari si muove controcorrente (Ftse Mib +0,42%) rispetto alla prevalente debolezza a Wall Street e degli altri listini europei dove Francorte è la peggiore ( - 0,25%), Londra cede lo 0,12% e Parigi si muove poco sopra la parità (+0,07%). Brilla Tenaris (+2,97%) e sono bene intonati i ...

Borsa: Wall Street apre negativa, Dj - 0,20%, Nasdaq - 0,14% Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,20% a 34.991,13 punti, il Nasdaq cede lo 0,14% a 14.816,97 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 4.407,12 punti. .

La variante Delta affonda le Borse, Milano la peggiore. Tonfo di Wall Street Il Sole 24 ORE Wall Street prudente aspetta la Fed (Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street con il focus degli investitori sulla riunione della Banca centrale americana che si concluderà mercoledì, 28 lug ...

Borsa: Milano controcorrente rispetto a Europa e Wall Street Piazza Affari si muove controcorrente (Ftse Mib +0,42%) rispetto alla prevalente debolezza a Wall Street e degli altri listini europei dove Francorte è la peggiore (-0,25%), Londra cede lo 0,12% e Par ...

Piazza Affari si muove controcorrente (Ftse Mib +0,42%) rispetto alla prevalente debolezza aStreet e degli altri listini europei dove Francorte è la peggiore ( - 0,25%), Londra cede lo 0,12% e Parigi si muove poco sopra la parità (+0,07%). Brilla Tenaris (+2,97%) e sono bene intonati i ...Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,20% a 34.991,13 punti, il Nasdaq cede lo 0,14% a 14.816,97 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 4.407,12 punti. .(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street con il focus degli investitori sulla riunione della Banca centrale americana che si concluderà mercoledì, 28 lug ...Piazza Affari si muove controcorrente (Ftse Mib +0,42%) rispetto alla prevalente debolezza a Wall Street e degli altri listini europei dove Francorte è la peggiore (-0,25%), Londra cede lo 0,12% e Par ...