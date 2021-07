(Di lunedì 26 luglio 2021) Piazza Affari comincia la settimana in rialzo (+0,68%) e fa meglio degli altri listini europei che concludono in ordine sparso mentre Wall Street oscilla intorno alla parità. Oltre che alle ...

fisco24_info : Borsa: Milano (+0,68%) spinta da Saipem e risparmio gestito: Sul podio Tenaris e Banca Mediolanum, giù Inwit

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

MILANO, 26 LUG - Piazza Affari comincia la settimana in rialzo (+0,68%) e fa meglio degli altri listini europei che concludono in ordine sparso mentre Wall Street oscilla intorno alla parità. Oltre ch ...(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Piazza Affari ha chiuso in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,68% a 25.296 punti. (ANSA).