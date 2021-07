Bonus Mamma domani, a chi è rivolto e come fare per ottenerlo (Di lunedì 26 luglio 2021) Bonus Mamma domani, riguarda chi avrà figli in futuro e c’è ancora tempo per poterne usufruire: tutte le informazioni i dettagli Bonus Mamma domaniC’è ancora tempo per chiedere il Bonus Mamma domani, misura introdotta nel 2017 e ora assorbita nell’assegno unico universale per i figli che partirà ufficialmente nel gennaio 2022. Fino al 31 dicembre di quest’anno le donne potranno chiederlo, vediamo chi riguarda e come possono fare. L’assegno è una tantum che viene corrisposto dall’Inps e ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 26 luglio 2021), riguarda chi avrà figli in futuro e c’è ancora tempo per poterne usufruire: tutte le informazioni i dettagliC’è ancora tempo per chiedere il, misura introdotta nel 2017 e ora assorbita nell’assegno unico universale per i figli che partirà ufficialmente nel gennaio 2022. Fino al 31 dicembre di quest’anno le donne potranno chiederlo, vediamo chi riguarda epossono. L’assegno è una tantum che viene corrisposto dall’Inps e ...

