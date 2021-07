Bon ton al mare: le buone maniere non vanno mai in vacanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Non bisogna credere che non sia necessario preoccuparsi delle buone maniere quando indossiamo il costume da bagno e che in spiaggia ci si possa permettere il lusso di qualsiasi tipo di concessione, perché siamo in un momento di relax, a stretto contatto con la natura. Essere spontanei non vuol dire dimenticare il buon gusto. Esiste anche un bon ton al mare e delle regole precise che abbiamo il dovere di rispettare, per non arrecare danno o fastidio ai nostri vicini di ombrellone. Vivere com’è noto è difficilissimo. Non possiamo scegliere la nostra esistenza, però possiamo rendercela più allegra e soprattutto renderla più sopportabile a chi ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 luglio 2021) Non bisogna credere che non sia necessario preoccuparsi dellequando indossiamo il costume da bagno e che in spiaggia ci si possa permettere il lusso di qualsiasi tipo di concessione, perché siamo in un momento di relax, a stretto contatto con la natura. Essere spontanei non vuol dire dimenticare il buon gusto. Esiste anche un bon ton ale delle regole precise che abbiamo il dovere di rispettare, per non arrecare danno o fastidio ai nostri vicini di ombrellone. Vivere com’è noto è difficilissimo. Non possiamo scegliere la nostra esistenza, però possiamo rendercela più allegra e soprattutto renderla più sopportabile a chi ...

