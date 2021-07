Bologna, il Passante di mezzo divide le sinistre (Di lunedì 26 luglio 2021) «Ho visto i miei vicini ammalarsi per lo smog. Bimbi con l’asma, conoscenti col cancro. Quell’autostrada è piena di morte». Si è fatta rasare i capelli sotto al Comune di Bologna Chiara Luce Marini, in solidarietà con i malati oncologici e in protesta contro il futuro allargamento di autostrada e tangenziale, un serpentone di cemento che passerà da 12 a 18 corsie nel suo tratto più ampio e che già ora si snoda attorno alla città, tagliando a metà interi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 luglio 2021) «Ho visto i miei vicini ammalarsi per lo smog. Bimbi con l’asma, conoscenti col cancro. Quell’autostrada è piena di morte». Si è fatta rasare i capelli sotto al Comune diChiara Luce Marini, in solidarietà con i malati oncologici e in protesta contro il futuro allargamento di autostrada e tangenziale, un serpentone di cemento che passerà da 12 a 18 corsie nel suo tratto più ampio e che già ora si snoda attorno alla città, tagliando a metà interi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Nutizieri : Bologna, attivista si rasa a zero contro il Passante. Merola: «L’opera ormai è sbloccata». - corrierebologna : Attivista si rasa a zero contro il Passante. Merola: «Opera sbloccata»|Video - Nutizieri : Bologna, attivista contro il Passante si rasa a zero davanti al Comune - corrierebologna : Attivista contro il Passante si rasa a zero davanti Palazzo d’Accursio|Video - Brapo63 : Credo che il #passante, con la benedizione del sindaco in pectore #Lepore, non sia l'opera di cui Bologna avrebbe l… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Passante Bologna, si rasa a zero contro il Passante. Merola: "Opera sbloccata" ... che immagina in ogni caso un domani un Passante a sua volta più denso di "motori elettrici", e ... La newsletter del Corriere di Bologna Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell'Emilia ...

Prima la palpeggia poi la rapina: 22enne catturato dai Carabinieri ... ha spiegato di essere scesa assieme alla figlia da un treno proveniente da Bologna e di essere ... Grazie all'intervento di un passante che aveva assistito alla scena, ha poi abbandonato la refurtiva. ...

Passante di Bologna, opera sbagliata il Resto del Carlino A Bologna trecento tifosi attendono in strada Arnautovic, in ritardo per il maltempo BOLOGNA - Ci sono i tifosi, trecento almeno alla conta delle 19.30. Ci sono i cori e i primi striscioni, “Benvenuto Marko”, così come uno stendardo che ritrae già Arnautovic in maglia rossoblù. Appare ...

Grandine a Parma e Modena, gravi danni dal maltempo: auto e camion danneggiati in A1 Una tempesta ha sconvolto le due province emiliane: autostrada temporaneamente chiusa per la lunga fila di mezzi con i vetri rotti dai chicchi piovuti come sassi ...

... che immagina in ogni caso un domani una sua volta più denso di "motori elettrici", e ... La newsletter del Corriere diSe vuoi restare aggiornato sulle notizie die dell'Emilia ...... ha spiegato di essere scesa assieme alla figlia da un treno proveniente dae di essere ... Grazie all'intervento di unche aveva assistito alla scena, ha poi abbandonato la refurtiva. ...BOLOGNA - Ci sono i tifosi, trecento almeno alla conta delle 19.30. Ci sono i cori e i primi striscioni, “Benvenuto Marko”, così come uno stendardo che ritrae già Arnautovic in maglia rossoblù. Appare ...Una tempesta ha sconvolto le due province emiliane: autostrada temporaneamente chiusa per la lunga fila di mezzi con i vetri rotti dai chicchi piovuti come sassi ...