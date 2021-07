Bologna è già pazza di Arnautovic: che festa all'arrivo! (Di lunedì 26 luglio 2021) Bologna - Con qualche ora di ritardo sulla tabella di marcia, Marko Arnautovic è sbarcato a Bologna, accolto dall'entusiasmo dilagante dei tifosi emiliani. Fumogeni, cori e sciarpe per l'attaccante ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021)- Con qualche ora di ritardo sulla tabella di marcia, Markoè sbarcato a, accolto dall'entusiasmo dilagante dei tifosi emiliani. Fumogeni, cori e sciarpe per l'attaccante ...

Advertising

lucianonobili : Anche a Bologna in tantissimi con @MatteoRenzi per la presentazione di #ControCorrente. E a Castenedolo stasera è g… - sportli26181512 : #Bologna è già pazza di #Arnautovic: che festa all'arrivo! Foto: L'attaccante austriaco è sbarcato in città per far… - maxxtallica : Ragazze del ‘90 in su, quando @lucacarboni cantava Farfallina non eravate ancora nate. Io ero già a Bologna, da Zanarini, a bere. Sicchè… - francofrediani1 : @marilovesgr33n Bè, cosa volevi che dicesse, Travaglio era ospite alla festa nazionale di Art 1 a Bologna e come fa… - sammorleo10 : È già stile piazza Verdi Di Bologna e gasa -