Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti lunedì 26 luglio

Di seguito il Bollettino dell'emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a lunedì 26 luglio 2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, uno dei territori più colpiti fin dalla prima ondata dell'emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 177 nuovi contagi, 1 morto, 5.313 tamponi molecolari, 27 guariti, 27 (=) ricoverati in terapia intensiva, 151

