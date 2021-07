Bollettino Covid: aumento dei contagi, 3117 nuovi casi e 22 morti (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono arrivati i dati di oggi, 26 luglio, il Bollettino segnala un aumento dei contagi, più 3.117 nuovi positivi, e un indice di positività al 3,5%, su 88.247 tamponi effettuati, una percentuale che non si vedeva dal 10 maggio scorso. Il Covid continua a mietere vittime, 22 i decessi registrati con 9 pregressi dalla Calabria e 2 dal Lazio. Il Bollettino Covid del ministero della Salute Sono 3.117 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi nel nostro paese, un numero più basso rispetto al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono arrivati i dati di oggi, 26 luglio, ilsegnala undei, più 3.117positivi, e un indice di positività al 3,5%, su 88.247 tamponi effettuati, una percentuale che non si vedeva dal 10 maggio scorso. Ilcontinua a mietere vittime, 22 i decessi registrati con 9 pregressi dalla Calabria e 2 dal Lazio. Ildel ministero della Salute Sono 3.117 ida-19 registrati oggi nel nostro paese, un numero più basso rispetto al ...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - TruIeeIy : 5000...4000...3000...ma...ma...ma...la TASSA DI POSITIVITÀ!!! ?????? Covid Italia, bollettino 26 luglio: 3.117 casi e… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid Lazio, bollettino 26 luglio: 550 nuovi casi positivi, 2 morti e 240 ricoveri (+29). A Roma città 392 contagi https://t.c… - Gazzettino : Covid Italia, bollettino 26 luglio: 3.117 casi e 22 morti. Tasso di positività in aumento al 3,5% - JacopoPianigian : @f1globulirossi @GiuliaCortese1 @iltrumpo L’ignoranza non dipende strettamente dal titolo di studio . Magari inoltr… -