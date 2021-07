Blitz Nas in ristoranti lidi Abruzzo, carenze e irregolarità Alimenti sequestrati a balneatori (Di lunedì 26 luglio 2021) Pescara - Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara nel settore della ristorazione balneare e turistica in tutto l'Abruzzo. Ispezionati, in particolare, gli stabilimenti balneari, dove sono state accertate irregolarità e carenze. Oltre 120 chilogrammi di Alimenti sono stati avviati alla distruzione. In particolare, in provincia di Chieti, a Vasto e Francavilla, i Nas hanno ispezionato un bar che utilizzava locali non notificati all'autorità competente, il cui utilizzo è stato interdetto, e un ristorante di uno stabilimento balneare dove hanno avviato alla distruzione oltre 20 chili di Alimenti vari, non ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 luglio 2021) Pescara - Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara nel settore della ristorazione balneare e turistica in tutto l'. Ispezionati, in particolare, gli stabilimenti balneari, dove sono state accertate. Oltre 120 chilogrammi disono stati avviati alla distruzione. In particolare, in provincia di Chieti, a Vasto e Francavilla, i Nas hanno ispezionato un bar che utilizzava locali non notificati all'autorità competente, il cui utilizzo è stato interdetto, e un ristorante di uno stabilimento balneare dove hanno avviato alla distruzione oltre 20 chili divari, non ...

