Birmania: giunta militare cancella risultati elezioni 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) La giunta militare al potere in Birmana ha cancellato i risultati delle elezioni dello scorso anno vinte dal partito di Aung San Suu Kyi, bollandole come "non libere ed eque". Sei mesi fa, con le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Laal potere in Birmana hato idelledello scorso anno vinte dal partito di Aung San Suu Kyi, bollandole come "non libere ed eque". Sei mesi fa, con le ...

