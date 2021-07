Bernardo, il pediatra con la pistola, candidato sindaco del centrodestra: non è una barzelletta (Di lunedì 26 luglio 2021) Neanche il tempo di digerire la storia dell’assessore leghista di Voghera che gira armato per la città e causa la morte di Youns El Boussetaoui, che ecco che da Milano ne arriva una potenzialmente ancora più incredibile. Il candidato sindaco meneghino per il centrodestra Luca Bernardo, voluto da Matteo Salvini, è stato accusato di girare armato anche lui, non solo per la città ma anche per il suo luogo di lavoro, un ospedale, più precisamente il reparto di pediatria. Bernardo prima ha smentito, poi ha annunciato querele, infine in una giravolta carpiata da medaglia d’oro nel corpo libero alle Olimpiardi di ... Leggi su wired (Di lunedì 26 luglio 2021) Neanche il tempo di digerire la storia dell’assessore leghista di Voghera che gira armato per la città e causa la morte di Youns El Boussetaoui, che ecco che da Milano ne arriva una potenzialmente ancora più incredibile. Ilmeneghino per ilLuca, voluto da Matteo Salvini, è stato accusato di girare armato anche lui, non solo per la città ma anche per il suo luogo di lavoro, un ospedale, più precisamente il reparto di pediatria.prima ha smentito, poi ha annunciato querele, infine in una giravolta carpiata da medaglia d’oro nel corpo libero alle Olimpiardi di ...

