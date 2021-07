Belén Rodriguez, prima foto di famiglia con Antonino Spinalbese e Luna Marì. La dolcezza in uno scatto (Di lunedì 26 luglio 2021) Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno postato la prima foto di famiglia con la piccola Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio. La coppia si trova ancora sull’isola di Albarella e Belén fa avanti e indietro da e per Milano per registrare le puntate di Tu si que Vales. La showgirl era tornata a lavoro neanche dieci dopo il parto, sentendosi però male durante le registrazioni. Ora mamma Belén ha ripreso la sua routine a pieno ritmo, lavoro, primi allenamenti e l’affetto della piccola ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021)hanno postato ladicon la piccola, nata lo scorso 12 luglio. La coppia si trova ancora sull’isola di Albarella efa avanti e indietro da e per Milano per registrare le puntate di Tu si que Vales. La showgirl era tornata a lavoro neanche dieci dopo il parto, sentendosi però male durante le registrazioni. Ora mammaha ripreso la sua routine a pieno ritmo, lavoro, primi allenamenti e l’affetto della piccola ...

Advertising

Chiedoperunami4 : RT @MPizza99: @GiusCandela E se fosse stata Belen Rodriguez seduta sul cesso sarebbe cambiato qualcosa? Chiedo per un amico!!@ - MPizza99 : @GiusCandela E se fosse stata Belen Rodriguez seduta sul cesso sarebbe cambiato qualcosa? Chiedo per un amico!!@ - infoitcultura : Belen Rodriguez, il piccolo Santiago protegge Luna Mari: il dolcissimo gesto per la sorellina - infoitcultura : La collana di Belen Rodriguez è la forza della sorellanza fatta a gioiello moda Estate 2021 - infoitcultura : Belen Rodriguez, clamorosa sfida alla Rai: decisione definitiva -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Grande Fratello Vip 6, ecco chi potremmo vedere nella casa Quest'ultimo è finito al centro del gossip per i suoi presunti flirt con Belen Rodriguez e Dayane Mello (protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip). Nel cast potrebbero esserci ...

Giulia Stabile a Tu sì que vales 2021/ Piovono critiche, Maurizio Costanzo la difende Nonostante il ritorno al timone del talent show di Belen Rodriguez, infatti, Giulia Stabile dovrebbe far parte del cast con un ruolo tutto suo. Per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma i ...

Tu si que vales: malore per Belen Rodriguez durante le registrazioni del programma, ecco cosa è successo ComingSoon.it Quest'ultimo è finito al centro del gossip per i suoi presunti flirt con Belene Dayane Mello (protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip). Nel cast potrebbero esserci ...Nonostante il ritorno al timone del talent show di Belen, infatti, Giulia Stabile dovrebbe far parte del cast con un ruolo tutto suo. Per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma i ...