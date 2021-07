Belen, la prima foto di famiglia con Antonino e Luna su Instagram (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono giorni di grande gioia per Belen Rodriguez, reduce dal parto di Luna Marì e già tornata a lavoro ad appena una settimana dalla nascita della sua secondogenita. E, in questo clima di felicità, è arrivata anche la prima foto che di famiglia nella quale compare anche l’amato compagno Antonino Spinalbese. Dopo le dichiarazioni d’amore e l’entusiasmo profuso per la nascita della bambina, non c’erano bisogno di foto a conferma della loro splendida unione. Luna è arrivata per caso, quasi a voler risollevare la sua mamma dal grande dolore del recente aborto. ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono giorni di grande gioia perRodriguez, reduce dal parto diMarì e già tornata a lavoro ad appena una settimana dalla nascita della sua secondogenita. E, in questo clima di felicità, è arrivata anche lache dinella quale compare anche l’amato compagnoSpinalbese. Dopo le dichiarazioni d’amore e l’entusiasmo profuso per la nascita della bambina, non c’erano bisogno dia conferma della loro splendida unione.è arrivata per caso, quasi a voler risollevare la sua mamma dal grande dolore del recente aborto. ...

