Belen, la gravidanza è già un ricordo: ecco i segreti per ritornare in forma – VIDEO (Di lunedì 26 luglio 2021) Belen Rodriguez, come si mostra a pochi giorni dal parto: la splendida forma fisica e decide di svelare ai fan come ha fatto a perdere velocemente i chili presi in gravidanza. Belen Rodriguez non si ferma, la 36enne ha scelto di tornare a lavorare subito dopo il parto. Infatti a solo una settimana di distanza dopo aver partorito la sua secondogenita Luna Marì, la showgirl è pronta a riapparire sul set. La Rodriguez fa vedere sul suo profilo Instagram che è già a Roma a registrare le nuove puntate di Tu si que vales. Lo show che ritornerà su Canale 5 a partire da sabato 18 settembre in prima ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021)Rodriguez, come si mostra a pochi giorni dal parto: la splendidafisica e decide di svelare ai fan come ha fatto a perdere velocemente i chili presi inRodriguez non si ferma, la 36enne ha scelto di tornare a lavorare subito dopo il parto. Infatti a solo una settimana di distanza dopo aver partorito la sua secondogenita Luna Marì, la showgirl è pronta a riapparire sul set. La Rodriguez fa vedere sul suo profilo Instagram che è già a Roma a registrare le nuove puntate di Tu si que vales. Lo show che ritornerà su Canale 5 a partire da sabato 18 settembre in prima ...

Advertising

CheCucino_it : New post: Belen Rodriguez, la dieta durante la gravidanza. Come essere perfetta - andreapalazzo2 : RT @rhaenysangel: io giuro che belen non la capisco,cazzo partorisci due gemelli E POI NE LASCI UNO AGLI ALARCON E L'ALTRO LO DAI IN ADOZIO… - rhaenysangel : io giuro che belen non la capisco,cazzo partorisci due gemelli E POI NE LASCI UNO AGLI ALARCON E L'ALTRO LO DAI IN… -