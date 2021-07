“Beautiful”, “Una Vita”, “Brave and Beautiful” e “Love is in the Air” anticipazioni Mediaset fino al 30 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo la breve pausa del weekend, il palinsesto televisivo torna ad intrattenerci con le serie amate dal pubblico. Sono numerose, infatti, le fiction e le soap in onda durante il daytime, in particolare sulle reti Mediaset. Tra Beautiful, Una Vita, l’ormai consolidata Brave and Beautiful, che ha sostituito Mr. Wrong a partire dal 5 luglio, e Love is in the Air, il pomeriggio di Canale 5 è fitto di impegni. Tra grandi sorprese e colpi di scena, ecco dunque cosa accadrà nelle puntate delle serie in onda dal 26 al 30 ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo la breve pausa del weekend, il palinsesto televisivo torna ad intrattenerci con le serie amate dal pubblico. Sono numerose, infatti, le fiction e le soap in onda durante il daytime, in particolare sulle reti. Tra, Una, l’ormai consolidataand, che ha sostituito Mr. Wrong a partire dal 5, eis in the Air, il pomeriggio di Canale 5 è fitto di impegni. Tra grandi sorprese e colpi di scena, ecco dunque cosa accadrà nelle puntate delle serie in onda dal 26 al 30 ...

Advertising

TwBeautiful : RT @nonsonogb: voi scherzate ma io seguo beautiful da quando sono una bambina e ormai ho visto di tutto, tipo Brooke e Thomas sull’isola de… - nonsonogb : voi scherzate ma io seguo beautiful da quando sono una bambina e ormai ho visto di tutto, tipo Brooke e Thomas sull… - Vemendamento : RT @barba_emme: Questa querelle sui vaccini sta diventando talmente lunga che quando ci faranno una fiction Beautiful verrà declassato a co… - txstephy : RT @Boffapasquale7: @txstephy @MatureBeauties Stephy ok 6 una vera Beautiful ok ciao io ( italia - italy ) ok Pasquale baci ciao... https:/… - andrewsword2 : RT @barba_emme: Questa querelle sui vaccini sta diventando talmente lunga che quando ci faranno una fiction Beautiful verrà declassato a co… -