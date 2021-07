Beautiful anticipazioni oggi 26 Luglio, Sally imprigiona Flo: arriva il ricatto per Wyatt (Di lunedì 26 luglio 2021) Beautiful: tutte le anticipazioni della soap opera, le novità e gli aggiornamenti di oggi Lunedì 26 Luglio 2021. La dottoressa Escobar e Sally hanno aggredito Flo, la quale viene legata ed imprigionata. Quando si risveglia, la Fulton scopre le intenzioni della Spectra: finché Wyatt non le darà un figlio non la libererà. Le anticipazioni di Beautiful dell’episodio di oggi Sabato 26 Luglio 2021. Tutte le nuove puntate della soap opera Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 luglio 2021): tutte ledella soap opera, le novità e gli aggiornamenti diLunedì 262021. La dottoressa Escobar ehanno aggredito Flo, la quale viene legata edta. Quando si risveglia, la Fulton scopre le intenzioni della Spectra: finchénon le darà un figlio non la libererà. Ledidell’episodio diSabato 262021. Tutte le nuove puntate della soap opera Articolo completo: dal blog SoloDonna

