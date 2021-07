Beautiful, anticipazioni 27 luglio: Ridge scopre che Bill ha investito Steffy. Flo racconta a Wyatt cosa ha fatto Sally (Di lunedì 26 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni 27 luglio: anche in questa puntata le emozioni non mancheranno. Vogliamo scoprire perché? Beautiful, anticipazioni 27 luglio: Sanchez interroga Bill Steffy giace ancora in coma in un letto di ospedale. Il Detective Sanchez chiede a Bill com’è andato l’incidente. Ora lo Spencer dovrò dire a Ridge che lui ha investito sua figlia! Ridge scopre la verità, ma Brooke cerca di giustificare Bill Ridge e Brooke arrivano ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 luglio 2021)27: anche in questa puntata le emozioni non mancheranno. Vogliamo scoprire perché?27: Sanchez interrogagiace ancora in coma in un letto di ospedale. Il Detective Sanchez chiede acom’è andato l’incidente. Ora lo Spencer dovrò dire ache lui hasua figlia!la verità, ma Brooke cerca di giustificaree Brooke arrivano ...

Advertising

zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 26-30 luglio: matrimonio per Sirin e Kemal e per Adalet e Tahsin - #Brave… - zazoomblog : Brave and Beautiful Anticipazioni 27 luglio 2021: Cahide ha paura di Hulya! - #Brave #Beautiful #Anticipazioni - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni americane: Steffy furiosa con Hope per averle portato via Kelly - VelvetMagIta : “Beautiful”, “Una Vita”, “Brave and Beautiful” e #LoveIsInTheAir anticipazioni Mediaset fino al 30 luglio… - TwBeautiful : Ridge si scaglia contro Bill, Steffy si risveglia, Wyatt scopre tutta la verità su Sally: #Twittamibeautiful ti rac… -