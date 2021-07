Beautiful anticipazioni 26 luglio-1 agosto: Wyatt raggiunge Flo grazie al messaggio che le ha scritto sulle mutande di Sally! Arriva il nuovo amore di Steffy (Di lunedì 26 luglio 2021) Dr Finnegan Le bugie di Sally vengono a galla. Nelle prossime puntate di Beautiful anche Wyatt scoprirà la verità sulla (non) malattia della giovane Spectra. Chi sta male davvero è Steffy che proprio in ospedale, però, incontrerà un nuovo uomo, destinato a cambiarle la vita. Lui è il dottor Finnegan e sarà il nuovo interesse amoroso della rampolla Forrester. Di seguito le nostre Beautiful anticipazioni. La soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45 eccetto la domenica alle 14. Beautiful anticipazioni da lunedì 26 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 luglio 2021) Dr Finnegan Le bugie di Sally vengono a galla. Nelle prossime puntate dianchescoprirà la verità sulla (non) malattia della giovane Spectra. Chi sta male davvero èche proprio in ospedale, però, incontrerà unuomo, destinato a cambiarle la vita. Lui è il dottor Finnegan e sarà ilinteresse amoroso della rampolla Forrester. Di seguito le nostre. La soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45 eccetto la domenica alle 14.da lunedì 26 ...

