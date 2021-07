Batterie Day 3: Pellegrini dentro per il rotto della cuffia (Di lunedì 26 luglio 2021) Day 3 di Batterie a #Toky2020. Nella serata giapponese (mattinata italiana) si terrà una delle gare più attese: i 200 stile libero di Federica Pellegrini. Quinta Olimpiade per l’atleta veronese che cercherà di far sentire la propria voce in questa specialità. Gareggeranno in giornata anche Federico Burdisso e Giacomo Carini per i 200 farfalla maschili e Cusinato e Franceschi per i 200 misti. Chiuderanno le Batterie Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli con i 1500 stile libero femminili. Il programma della giornata: 200 stile libero femminili (Federica Pellegrini) farfalla 200 maschili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) Day 3 dia #Toky2020. Nella serata giapponese (mattinata italiana) si terrà una delle gare più attese: i 200 stile libero di Federica. Quinta Olimpiade per l’atleta veronese che cercherà di far sentire la propria voce in questa specialità. Gareggeranno in giornata anche Federico Burdisso e Giacomo Carini per i 200 farfalla maschili e Cusinato e Franceschi per i 200 misti. Chiuderanno leSimona Quadarella e Martina Rita Caramignoli con i 1500 stile libero femminili. Il programmagiornata: 200 stile libero femminili (Federica) farfalla 200 maschili ...

