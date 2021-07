Basket | Olimpiadi Tokyo | Italia-Australia Programma | orario | tv

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Archiviata la prima giornata con una vittoria che fa ben sperare (92-82 contro la Germania), gli azzurri di Meo Sacchetti sono già proiettati alla prossima sfida del girone B del torneo olimpico di. Melli e compagni, infatti, si troveranno ad affrontare la temibilenel secondo match del girone previsto per mercoledì 28 luglio. Trascinati da uno straordinario Patty Mills, top scorer con 25 punti messi a referto, gli oceanici hanno prevalso sulla Nigeria per 84-67 nella loro partita di debutto del torneo a cinque cerchi. Non sarà una sfida facile, in quanto l’ha ben figurato nelle ultime ...