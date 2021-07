Basket, FIBA Europe Cup 2021-2022: Reggio Emilia ufficializzata nelle squadre della prossima stagione (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono stati rilasciati i nomi delle squadre partecipanti all’edizione 2021-2022 della FIBA Europe Cup, la seconda coppa organizzata dalla Federazione internazionale in campo maschile e, per visione comune, la quarta all’interno della scala di importanza delle manifestazioni per club nel continente. Così come nell’annata passata, Reggio Emilia sarà presente all’interno della coppa: nella stagione passata, organizzata su un sistema di bolle, la squadra è arrivata fino ai quarti di finale, dove ha perso con i ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono stati rilasciati i nomi dellepartecipanti all’edizioneCup, la seconda coppa organizzata dalla Federazione internazionale in campo maschile e, per visione comune, la quarta all’internoscala di importanza delle manifestazioni per club nel continente. Così come nell’annata passata,sarà presente all’internocoppa: nellapassata, organizzata su un sistema di bolle, la squadra è arrivata fino ai quarti di finale, dove ha perso con i ...

