Basket 3×3 Olimpiadi | Italia-Russia | programma | orario | tv | streaming

Ci avviciniamo alla conclusione della fase eliminatoria del torneo di Basket 3×3 femminile di Tokyo. Le azzurre di Coach Capobianco, infatti, chiuderanno questa prima serie di 'fatiche' olimpiche contro la squadra del Russian Olympic Committee, ovvero la Nazionale russa (che non gareggia a Tokyo né col nome né con la bandiera della Russia, per via delle vicende legate al doping). Rae D'Alie e compagne arrivano all'ultimo match di questa prima fase dopo una doppia battuta d'arresto contro il Giappone (10-22) e gli Stati Uniti (13-17) nelle due partite disputate nella giornata odierna. Le cestiste russe, invece, arrivano alla sfida contro le ...

