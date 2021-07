Bargiggia | “Allegri vuole Manolas alla Juventus | per 15 milioni il Napoli lo vende”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 luglio 2021). Parola di Bargigga intervenuto a 1 Station Radio. “Cristiano Ronaldo? O parte subito o resta un altro anno, non cambierà a stagione iniziata. Nonostantenon sia felice, dovrebbe, dunque, restare. Lo spiraglio Psg non si sta aprendo. Mbappé è vero che non rinnova il contratto ma sembra che i francesi non siano preoccupati di perderlo a zero, e anche lo scambio con Icardi è chiuso perché il giocatorerestare e giocarsi il posto – queste le parole di Paolo, giornalista esperto di calciomercato, ...