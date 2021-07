Barcellona e Neymar trovano un accordo per chiudere controversie legali (Di lunedì 26 luglio 2021) Si chiudono senza bisogno di apparire davanti ad un giudice le controversie legali tra Barcellona e Neymar. Lo ha annunciato lo stesso club catalano, che rende noto come le due parti hanno trovato un accordo economico, la cui entità non è stata rivelata, per risolvere gli screzi che avevano portato a tre cause legali in materia di lavoro e una causa civile. Una delle numerose controversie riguardava, ad esempio, il bonus di estensione promesso al brasiliano dal Barcellona prima del suo trasferimento al Psg nel 2017. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Si chiudono senza bisogno di apparire davanti ad un giudice letra. Lo ha annunciato lo stesso club catalano, che rende noto come le due parti hanno trovato uneconomico, la cui entità non è stata rivelata, per risolvere gli screzi che avevano portato a tre causein materia di lavoro e una causa civile. Una delle numeroseriguardava, ad esempio, il bonus di estensione promesso al brasiliano dalprima del suo trasferimento al Psg nel 2017. SportFace.

