Barcellona, chiuso il contenzioso legale con Neymar (Di lunedì 26 luglio 2021) Barcellona - "L'FC Barcelona annuncia di aver chiuso in via extragiudiziale e amichevolmente diverse controversie civili e lavorative che si erano aperte con il giocatore brasiliano Neymar da Silva ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021)- "L'FC Barcelona annuncia di averin via extragiudiziale e amichevolmente diverse controversie civili e lavorative che si erano aperte con il giocatore brasilianoda Silva ...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, chiuso il contenzioso legale con Neymar: I vari procedimenti legali riguardavano un bonus alla firma ma… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Juventus, al Barcellona non interessa Ramsey, ma Pjanic potrebbe ritornare, l'affare Locatelli no… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Juventus, al Barcellona non interessa Ramsey, ma Pjanic potrebbe ritornare, l'affare Locatelli no… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Juventus, al Barcellona non interessa Ramsey, ma Pjanic potrebbe ritornare, l'affare Locatelli no… - calciomercato_m : MERCATO - Bargiggia: 'Juventus, al Barcellona non interessa Ramsey, ma Pjanic potrebbe ritornare, l'affare Locatell… -