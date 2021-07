Barca blocca metà dei concorrenti allo start del triathlon

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 luglio 2021) Le moto d’acqua si sono lanciate per riportare indietro i nuotatori per la ripartenza dopo che ieri unaha interrotto lodel. Cosa è successo ieridel? “È stata una delle nuotate più difficili in cui sono stato“, ha detto al Sydney Morning Herald. Un altro concorrente Aaron Royle ha detto: “Ho dovuto ridere tra me e me mentre nuotavo verso il pontile, pensando che tra tutte le gare in cui poteva succedere questo doveva essere alle Olimpiadi“. Ha detto che inizialmente pensava che la gara non sarebbe iniziata “perché la...