Bagno di folla ad attendere il nuovo acquisto del Bologna (Di lunedì 26 luglio 2021) Entusiasmo alle stelle per la città di Bologna. Di fatti, dopo una lunga telenovela, Marko Arnautovi? vestirà ufficialmente la maglia rossoblu, come già dichiarato da Alfredo Pedullà. Ad attenderlo, in via Indipendenza, una folla di circa 500 persone pronta a dare il benvenuto all’ex attaccante di Inter e West Ham. Secondo quanto riportato dal sito ilrestodelcarlino.it, il giocatore è sbarcato a Bologna intorno alle 22:00. Dopodiché si è recato al centro della città per porgere un saluto ai suoi nuovi sostenitori, battendo la mano sul cuore e mimando il gesto dell’inchino per poi, successivamente, impugnare il proprio ritratto donato ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Entusiasmo alle stelle per la città di. Di fatti, dopo una lunga telenovela, Marko Arnautovi? vestirà ufficialmente la maglia rossoblu, come già dichiarato da Alfredo Pedullà. Ad attenderlo, in via Indipendenza, unadi circa 500 persone pronta a dare il benvenuto all’ex attaccante di Inter e West Ham. Secondo quanto riportato dal sito ilrestodelcarlino.it, il giocatore è sbarcato aintorno alle 22:00. Dopodiché si è recato al centro della città per porgere un saluto ai suoi nuovi sostenitori, battendo la mano sul cuore e mimando il gesto dell’inchino per poi, successivamente, impugnare il proprio ritratto donato ...

Advertising

raffaellapaita : Bagno di folla anche a Roma per la presentazione di #ControCorrente, il nuovo libro di @MatteoRenzi con il direttor… - LegaSalvini : BAGNO DI FOLLA PER #SALVINI GIUNTO A CONEGLIANO PER SOSTENERE GARBELLOTTO - zazoomblog : Arnautovic è a Bologna: bagno di folla per l’austriaco - #Arnautovic #Bologna: #bagno #folla - Daniele20052013 : Bologna, Arnautovic è in città: bagno di folla per l’austriaco – FOTO - infoitsport : TMW - Bologna, Arnautovic arrivato in città. Bagno di folla per l'austrico: cori e fumogeni -