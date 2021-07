Badminton, Olimpiadi Tokyo: sorpresa Giappone nel doppio misto, bene tutti i favoriti (Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di gare nelle Olimpiadi di Tokyo, per quanto riguarda i tornei di Badminton, che come al solito hanno visto avvicendarsi anche quest’oggi i migliori atleti del mondo, alla caccia della medaglia più prestigiosa. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni. SINGOLARE MASCHILE Due i derby europei, con l’olandese Mark Caljouw ed il finlandese Kalle Koljonen che hanno sconfitto rispettivamente l’israeliano Misha Zilberman e l’austriaco Luka Wraber, il brasiliano Igor Coelho ha avuto la meglio su Georges Paul, mauriziano. Successo agevole anche per il sudcoreano Kwanghee Kwanghee Heo, ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di gare nelledi, per quanto riguarda i tornei di, che come al solito hanno visto avvicendarsi anche quest’oggi i migliori atleti del mondo, alla caccia della medaglia più prestigiosa. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglioi risultati odierni. SINGOLARE MASCHILE Due i derby europei, con l’olandese Mark Caljouw ed il finlandese Kalle Koljonen che hanno sconfitto rispettivamente l’israeliano Misha Zilberman e l’austriaco Luka Wraber, il brasiliano Igor Coelho ha avuto la meglio su Georges Paul, mauriziano. Successo agevole anche per il sudcoreano Kwanghee Kwanghee Heo, ...

Advertising

UNHCRItalia : Nonostante la fuga dal conflitto in Siria, il sogno di Aram è rimasto lo stesso: gareggiare ai massimi livelli nel… - _strategie : Il fatto che back in 2015 mi dissero che avevo potenzialità per gareggiare nel badminton alle olimpiadi del 2020 e… - RoninReporter : RT @AlessioViscardi: Altro che #Tokyo2020, le vere #olimpiadi del #badminton si fanno a #Napoli #Olympics #giochiolimpici - ceccoindaclub : @yleniaindenial Mario e Sonic alle olimpiadi di Londra e si va ad insegnare a sti improvvisati le regole del badminton - AlessioViscardi : Altro che #Tokyo2020, le vere #olimpiadi del #badminton si fanno a #Napoli #Olympics #giochiolimpici -