Advertising

SabinaComba : #Avventure in #yacht: boom di prenotazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Avventure yacht

IL GIORNO

... Hampshire, Inghilterra, altre migliaia ditra le onde. Il progetto dello yawl bermudiano di lunghezza 18 metri fuori tutto, era stato elaborato da Charles Ernest Nicholson, famoso......dei giovani alle grandi regate offshore è nata grazie alla collaborazione delloClub Italiano e il partner tecnico B&G che affianca il club e i suoi armatori in queste straordinarie...Camper & Nicholsons riferisce che si sta registrando un aumento delle prenotazioni. Le avventure in yacht sono sempre più richieste.Il mercato delle vacanze in barca ha subito un’impennata in tempi di pandemia. Dopo un 2020 in salita, le piattaforme online per il noleggio stanno tornando in questi mesi ai fasti del 2019, anno reco ...